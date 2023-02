İngiltərə Premyer Liqasında 20-ci tura start verilib

Yanvarın 21-də İngiltərə Premyer Liqasında 20-ci turun oyunlarına start verilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, günü mərkəzi matçı Liverpulda keçirilib. “Çelsi” ilə qarşılaşan “Mersisaydlılar” növbəti dəfə xal itkisinə məruz qalıblar. Belə ki, matçda qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.

Günün digər matçlarında isə aşağıldakıə nəticələr qeydə alınıb:

“Bornmut” – “Nottingem” – 1:1

“Lester” – “Brayton” – 2:2

“Sauthempton” – “Aston Villa” – 0:1

“Vest-Hem” – “Everton” – 2:0

“Kristal Pelas” – “Nyukasl” – 0:0

Qeyd edək ki, İngiltərə Premyer Liqasında turnir cədvəlinə 47 xalla “Arsenal” başçılıq edir. Ondan 5 xal geri qalan “Mançester Siti” ikinci, 39 xalı olan “Nyukasl” isə üçüncü pillələrdə qərarlaşıblar.

