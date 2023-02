Azərbaycanlı proqramçı Almaniya Silahlı Qüvvələrinin rəsmi saytında boşluq aşkarlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a proqramçı İlkin Cavadov özü məlumat verib. O bildirib ki, Almaniya Silahlı Qüvvələrinin saytında boşluq müəyyən edib. Bu boşluqdan istifadə edən proqramçı saytdakı şərəf lövhəsində öz adını və "Linkedin" səhifəsinin linkini yerləşdirib.

Qeyd edək ki, İlkin Cavadov "Millikart" şirkətində çalışır.

