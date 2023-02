AQTİ Naxçıvanda çalışmaq üçün işçi axtarır

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu (AQTİ) qida təhlükəsizliyi, baytarlıq və fitosanitar sahələrdə çalışmaq istəyən, müvafiq ixtisasa yiyələnmiş ali təhsilli mütəxəssisləri əməkdaşlığa dəvət edib.

Bu barədə Metbuat.az-a AQTA-dan xəbər verilib.

Namizədlərdən müvafiq sahəyə uyğun ali təhsil və ixtisası üzrə iş təcrübəsi tələb olunur:

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərəcək AQTİ laboratoriyasına entomoloq, fitohelmintoloq, herboloq, virusoloq, mikoloq, bakterioloq, molekulyar bioloq, laborant, keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssis və kimyaçı vakansiyaları üzrə kadrlara ehtiyac var.

Müvafiq ixtisasa sahib, Naxçıvan MR-da yaşayan, karyera hədəfləri üçün iş imkanlarını dəyərləndirmək, yüksək əmək haqqı təkliflərindən yararlanmaq istəyən namizədlər işə qəbul üçün müraciət edə bilərlər.

İşə qəbul müsahibə əsasında aparılacaq. Göstərilən tələblərə cavab verən şəxslər CV-lərini mövzu yerinə "AQTİ – Naxçıvan" yazaraq [email protected] e-poçt ünvanına göndərə bilərlər. Yalnız tələblərə cavab verən namizədlərin CV-ləri təhlil edilib müsahibəyə dəvət olunacaqlar" - məlumatda qeyd edilib.

