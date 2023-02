Xəbər verdiyimiz kimi "Qarabağ" Albaniya millisinin və "Tirana" klubunun futbolçusu Redon Cica ilə müqavilə bağlamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçu artıq Bakıdadır.

Qeyd edək ki, Redon Cica karyerasında yalnız öz ölkəsində çıxış edib. "Şkendiya"nın yetirməsi olan futbolçu 2017-ci ildə "Laçi"yə keçib və 4 mövsüm bu komandanın şərəfini qoruyub. O, 2021-ci ildən formasını geyindiyi "Tirana"da 49 oyuna 29 qol vurub.

