2023-cü ildə UEFA Superkuboku oyununun keçiriləcəyi yer məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bardə Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, oyun Afinada keçiriləcək.

Xatırladaq ki, qurumun əvvəlki qərarına əsasən oyun Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilməli idi.

