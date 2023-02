Rəşad Dağlı əfvə düşəcəkmi? - CAVAB

May ayında Azərbaycanda böyük əfv gözlənilir. Sosial şəbəkədə izləyicilərin əksəriyyəti builki əfv sərəncamının meyxanaçı Rəşad Dağlıya da şamil olunacağını düşünürlər.



Metbuat.az xəbər verir ki, Lent.az-ın “Bir sual bir cavab” rubrikasının bugünki mövzu Rəşad Dağlının əfv olunub-olunmaması ilə bağlıdır.

Məsələ ilə bağlı rubrikamızın sualına “Norma” hüquq mərkəzinin rəhbəri, hüquqşünas Şamil Paşayev cavab verib. Onun sözlərinə görə, əfv sərəncamı məhkumlara aid olduğu üçün Rəşad Dağlıya şamil edilməyəcək.

Ətraflı məlumat üçün videonu izləyin:

