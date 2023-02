Tanınmış azərbaycanlı musiqiçi vəfat etdi - FOTO

Tanınmış klarnet ifaçısı Hacı Həmidoğlu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hacı Həmidoğlu 67 yaşında dünyasını dəyişib.

Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan klarnet ifaçılığı sənətində kifayət qədər tanınıb sevilən sənətçilərdən biri də Hacıbaba Məhərrəmov - Hacı Həmidoğlu olub. 40 ilə yaxındır ki, milli musiqimizin təbliğində saysız uğurları olan Hacı Həmidoğlu bu illər ərzində dünyanın otuzdan artıq ölkəsində - Fransa, Almaniya, İsveç, Kanada, Türkiyə, Bolqarıstan, Vyetnam, Misir və digərlərində qastrol səfərlərində olmuş, klassik muğam, milli rəqs və xalq mahnılarımızı layiqincə təmsil etmişdir.

