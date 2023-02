“Çelsi” “Lion”un müdafiəçisi Malo Qusteau ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Komanda fransalı ilə 2030-cu ilin iyununa qədər müqavilə imzalandığını bildirib.

Qeyd edək ki, bu mövsüm 19 yaşlı Qusteau Fransa çempionatında 15 oyun keçirib və 1 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.