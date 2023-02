10 il əvvəl Eden Hazardın “Çelsi” klubunda forma geyindiyi vaxt döydüyü top daşıyan gənclə bağlı maraqlı məlumat üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, vaxtilə top daşıyan Çarli Morqan adlı gənc indi böyük iş adamıdır. O, 40 milyon funt sterlinq dəyərindəki şirkətin sahibidir.

Qeyd edək ki, “Svanse” ilə oyun zamanı Eden Hazard Morqana ayaqla zərbə endirmişdi. Ardınca Hazard meydandan qovulmuşdu.

