46 yaşı tamam olan Hacı Nurana ATV-nin efirində yayımlanan “Günün sədası” verilişində maraqlı sürpriz edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, “Baku Golden horse” klubunun fəxri prezidenti olan sənətçiyə “Nazlı” adlı, ağ rəngli at hədiyyə olunub.

Nanə Ağamalıyevanın aparıcısı olduğu verilişin studiyasına gətirilən at tamaşaçıların marağına səbəb olub.

