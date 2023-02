"Naxçıvan" universitetinə yeni rektor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, muxtar respublikada yeganə özəl universitet olan "Naxçıvan" Universitetinə bundan sonra Kazımov Anar Altay oğlu rəhbərlik edəcək.

Kazımov Anar Altay oğlu



