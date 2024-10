Gürcüstan prezidenti seçkilərin nəticəsini tanımadı

Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili ölkədə keçirilən parlament seçkilərində hakim “Gürcü Arzusu – Demokratik Gürcüstan” Partiyasının qalib gəlməsini total saxtakarlıq kimi qiymətləndirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, Zurabişvili keçirdiyi brifinqdə bu seçkiləri tanımadığını bəyan edib.

“Ölkədə qalan yeganə müstəqil qurumun rəhbəri kimi demək istəyirəm ki, mən bu seçkiləri tanımıram”, - deyə o vurğulayıb.

Zurabişvili həmçinin qeyd edib ki, ölkə vətəndaşlarının səslərinin oğurlandığına və seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırıldığına şahid olublar: "Seçkilərin nəticələrini manipulyasiya etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edildi,” - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.