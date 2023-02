İranda azərbaycanlı musiqiçi Məsumə Bənagər həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Bənagərin rejim qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilən Cavad Heydərin anım mərasiminə qatılması olub.

Məsumə Bənagər uşaq musiqi müəllimi kimi fəaliyyət göstərib.

