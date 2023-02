Ərindən boşanan türk müğənni İkardiyə aşiq oldu

Türkiyəli müğənni Hadisə “Qalatasaray”ın futbolçusu Mauri İkardi ilə tanışlığa cəhd göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türkiyəli aparıcı, model Ebru Şançı iddia irəli sürüb. O bildirib ki, Hadisə İkardini xoşladığını deyib və onunla tanış olmaq istədiyini bildirib. Ebru Şancı Hadisənin İkardiyə marağını “Qalatasaray”lı futbolçulardan birinin həyat yoldaşından öyrənib.

Qeyd edək ki, Hadisənin “Qalatasaray”ın oyunlarını izləmək üçün stadiona getdiyi irəli sürülür. Bildirilir ki, buna qədər Hadisə “Qalatasaray”ın oyununu izləməyib. Türkiyəli müğənni Hadisə 34 yaşlı iş adamı Mehmet Dinçerlerlə ailəli olub. Onlar boşanıblar.

