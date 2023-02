Türkiyədə yaşayan Azərbaycanın Xalq artisti Cahangir Novruzov zəlzələ anında yaşananlardan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV-də yayımlanan səhər verilişində danışan xalq artisti bildirib ki, zəlzələ bir neçə dəfə təkrarlanıb və 2 dəqiqəyə yaxın davam edib:

"Çox şükür bizim küçəmizdə dağıntı olmayıb. Amma digər küçələrdə binalar dağılıb. Hər kəs bir-birinə dəstək olur. Azərbaycandan gələn dəstəyi də eşitdim".

Daha ətraflı videoda:

