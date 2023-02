Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra Malatya İnönü Universitetində təhsil alan 4 azərbaycanlı tələbədən xəbər yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədəki Azərbaycan səfirliyinin zəlzələ ilə bağlı Malatyadakı məsul şəxsi Elvin Əhmədovun Publika.az-a verdiyi məlumata görə, Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadənin yaşadıqları bina çöküb.

"Həmin tələbələrlə bağlı müvafiq orqanlara rəsmi sorğu göndərilib, cavab gözləyirik", - o əlavə edib.

