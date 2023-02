Türkiyədə zəlzələ baş verən bölgə üçün növbəti pis proqnoz

Sinoptiklər Türkiyədə zəlzələnin baş verdiyi ərazilərə qar və yağış yağacağını proqnozlaşdırırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" telekanalı məlumat yayıb. Ekspertlərin fikrincə, bu, təbii fəlakətdən sonra aparılan axtarış-xilasetmə işlərini xeyli çətinləşdirəcək.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da səhər saatlarında Türkiyədə 7,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.Nəticədə 3381 nəfər ölüb, 20426 nəfər yaralanıb. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunun 1939-cu ildən sonra Türkiyə ərazisində baş verən ən güclü zəlzələ olduğunu bildirib.

