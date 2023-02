Türkiyənin "Qaziantep" basketbol komandası Avropa Kuboku oyununun təxirə salınmasını istəməyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Basketbol Federasiyasının (FIBA) rəsmi tviter hesabı məlumat yayıb.

Qurum daha əvvəl ölkədəki zəlzələ ilə əlaqədar Türkiyə təmsilçilərinin matçlarının təxirə salındığını açıqlamışdı.

Qeyd edək ki, "Qaziantep" K qrupunun VI turunda fevralın 8-də Almaniyada "Crailsheim Merlins"in qonağı olacaq. Komanda beş görüşdən sonra 10 xalla liderdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.