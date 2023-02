Kamran Əliyevdən yeni TƏYİNATLAR

Mürvət Həsənov Sumqayıt şəhər prokuroru vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bu təyinata qədər M.Həsənov Bakı şəhər prokurorunun müavini vəzifəsində çalışıb.

Bundan əlavə, Saleh Haciyev Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

II dərəcəli hüquqşünas Saleh Hacıyev bu təyinata qədər Baş Prokurorluqda Mətbuat Xidmətinin rəhbəri əvəzi kimi bu vəzifəni icra edirdi. O, ötən ilə qədər Baş prokurorun köməkçisi vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.