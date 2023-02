Türkiyədəki dəhşətli zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan insanların xilas edilməsi yönündə axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

Zəlzələdən saatlar sonra dağıntılar altında çıxarılan uşaqlar isə axtarış prosesində ümid işığını yandırır.

Son rəqəmlərə görə, Türkiyədə zəlzələ nəticəsində 5 894 nəfər ölüb, 34 810 nəfər yaralanıb. Təbii fəlakət zamanı 5 775 bina dağılıb.

Metbuat.az saatlar sonra dağıntılar altında həyatla mübarizəsində sağlam çıxan möcüzələrin fotolarını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.