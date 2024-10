Gürcüstanda MSK əməkdaşları təhdid olunur

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) əməkdaşlarının telefonlarına təhdid mesajları gəlməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK sədri Giorgi Kalandarişvili məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, MSK əməkdaşlarına gələn bütün mesajlarda ünvan sahibinin adı var ki, bu da mesajın müəllifinin həmkarlarımızın şəxsi məlumatlarını bildiyini təsdiqləyir.

Kalandarişvili vurğulayıb ki, oxşar hallar əvvəllər də baş verib. MSK əməkdaşlarına rüşvət vermək, qorxutmaq və ya başqa tədbirlər görmək istəyiblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.