Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəlzələnin mərkəzi olan Kahramanmaraş vilayətinə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Anadolu" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Türkiyə Prezidentinin Kahramanmaraşın Pazarcık rayonuna da getməsi gözlənilir.

