Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə baş verən 7,7 və 7,6 bal gücündə iki zəlzələ Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbəkir, Adana, Osmaniye, Qaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya və Hatayda böyük dağıntılara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adıyamanda türk xalq musiqisi sənətçisi Əziz Taştan və həyat yoldaşı Özgür, qızları Nujin və Şirin Taştan da zəlzələ nəticəsində dünyasını dəyişib.

Onların cansız bədəni bir-birlərinə sarılmış vəziyyətdə tapılıb.

