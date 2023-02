Azərbaycanda cəza çəkən narkoloji xəstə məhkumların videogörüşlər keçirmələrinə icazə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədovun qərarı ilə “Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən narkoloji xəstə məhkumların məcburi müalicəsinin aparılması Qaydaları”nda dəyişiklik edilib.

Bununla da cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən narkoloji xəstə məhkumlar videogörüş keçirə biləcəklər.

