Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş vilayətlərdən bu gün yerli vaxtla saat 11:38-ə qədər ümumilikdə 28 044 nəfər təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

