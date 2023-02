Türkiyədəki dağıdıcı zəlzələdən sonra baş verən afterşokların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, zəlzələlərdən sonra ümumilikdə 1206 afterşok qeydə alınıb.

