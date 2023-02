Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop deputatlara çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şentop parlamentariləri zəlzələ ilə bağlı yardım kampaniyasına qoşulmağa çağırıb.

"Ən azı 1 aylıq maaşınızı AFAD-a köçürün", - deyə spiker söyləyib.

O həmçinin 3 maaşını AFAD-a bağışladığını bildirib.



