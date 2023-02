Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 16 170-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, yaralıların 64194-dür. Zəlzələ nəticəsində dağılan binaların sayı isə 6444 olub.

