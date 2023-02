Türkiyədə təhsil 20 fevrala qədər dayandırılacaq

Türkiyənin 81 rayonunda məktəblər 20 fevrala qədər bağlı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin milli təhsil naziri Mahmut Özər bildirib.

O, ölkə daxilində məktəblərin fevralın 20-nə qədər təhsili dayandıracağını açıqlayıb.

Bundan öncəki qərara görə, məktəblər fevralın 13-nə qədər bağlanmışdı.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da Türkiyədə səhər saatlarında 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Dərinliyi 7 kilometr olduğu müəyyən edilən zəlzələ Hatay, Qaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbəkir, Adana və Kahramanmaraş vilayətlərində ciddi dağıntılara səbəb olub.

Xeyli sayda insan həlak olub və yaralanıb.

