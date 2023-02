Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 17 134-ə çatıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırkı saata qədər yaralananların sayı 70 347 nəfərdir.

Axtarış-xilasetmə tədbirləri davam edir.

