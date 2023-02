Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan istefaya göndəriləcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bunu yerli KİV yazıb.

Qeyd olunub ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və S.Papikyanın razılığına əsasən, o, diplomatik vəzifəyə gələcək.

