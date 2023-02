Ermənistanın müdafiə nazirinin müşaviri Vardan Avetisyan istefaya göndərilib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan bildirib.

Onun sözlərinə görə, nazirin müşaviri Vardan Avetisyan Suren Papikyanın əmri ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Qərarın səbəbləri açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, erməni KİV- i yazır ki, Papikyan da yaxın zamanda postunu tərk edəcək.

