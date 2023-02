Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 10-da Adıyamana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə KİV-i yayıb.

Dövlət başçısı ərazidəki mövcud durumla tanış olur, axtarış-xilasetmə işlərinin gedişatı ilə bağlı məlumat alır.

R.T.Ərdoğan Adıyamandan sonra Malatyaya gedəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.