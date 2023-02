Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 18 991 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan məlumat verib.

O qeyd edib ki, zəlzələdə yaralananların sayı 75 523 nəfərdir.

