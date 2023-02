"Zəlzələ nəticəsində bu günə qədər 120 polis əməkdaşı həlak olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu deyib. O qeyd edib ki, kimliyini müəyyən edilməyən 32-dən çox jandarma qüvvəsi də zəlzələnin qurbanı olub.

