UEFA prezidenti Aleksander Çeferin Azərbaycana təşəkkür edib.

Metbuat.az-ınməlumatına görə, sloveniyalı funksioner bu barədə Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına açıqlama verib.

O, Türkiyədəki zəlzələdə zərər çəkənlərə dəstək verən UEFA-ya üzv milli assosiasiyalara minnətdarlığını bildirib.

Qeyd edək ki, AFFA Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) ictimaiyyətə müraciətini nəzərə alaraq, dərhal qurumun bank hesabına 500 000 Türkiyə lirəsi məbləğində maliyyə vəsaiti köçürüb.

