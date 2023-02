TRT canlı yayımı qəfil kəsdi - Səbəb isə... / VİDEO

TRT-nin canlı yayımında müxbirin çıxışı qəfil kəsilib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb vətəndaşlardan birinin etirazı olub.

Belə ki, Kahramanmaraşdan son xəbərləri çatdıran müxbir Fuad Kozluklu canlı yayımda olarkən bir vətəndaş kameranın önünə keçib. "Salam, soruşun, onları (dağıntılar altında qalanları - red) iki gün ərzində - 50 saat burada tək buraxdıqlarından razıdırlarmı?", - deyə vətəndaşlardan biri etiraz edib. Bu anda isə canlı yayım kəsilib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə vətəndaşlar dağıntılar altında qalan insanlara edilən köməyin gecikməsinə etiraz ediblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dünən Adıyamanda çıxışı zamanı qeyd etmişdi ki, axtarış-xilasetmə əməliyyatları lazımi sürətlə aparılmır: "İndiyədək 94 müxtəlif ölkədən dəstək təklifi gəlib. Əcnəbi və yerli mütəxəssislər axtarış-xilasetmə tədbirlərini davam etdirirlər. Təəssüf ki, axtarış-xilasetmə tədbirləri lazımi qədər sürətlə davam etmir", - deyə Ərdoğan qeyd etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.