Türkiyədəki zəlzələlərdə zərər çəkənlərə öz maşını ilə yardım aparması ilə gündəmə gələn Sərvər Bəşirli Türkiyədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, zəlzələ bölgəsinə yollanaraq yardımla bağlı işlərdə iştirak edir.

Sərvər Bəşirli bununla bağlı “Anadolu” agentliyinə də açıqlama verib.

