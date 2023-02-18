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Türkiyənin tanınmış futbolçusunun meyiti tapıldı - FOTO

Türkiyənin tanınmış futbolçusunun meyiti tapıldı -
10:05 18 Fevral 2023
500 İdman
Gülər Seymurqızı
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Kahramanmaraşda baş verən zəlzələdə zamanı "Hatayspor”un oyunçusu Kristian Atsunun meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qanalı futbolçunun meneceri Murat Uzunmehmet açıqlama verib.

O qeyd edib ki, Kristian Atsunun Hataydakı "Renessans Residence"nin dağıntıları altından cəsədi tapıldı.

Qeyd edək ki, Kristian Atsu karyerası ərzində Portuqaliyada "Porto", "Rio Ave", İngiltərədə "Çelsi", "Everton", "Bormut", "Nyukasl", Niderlandda "Vitess", İspaniyada "Malaqa" və Səudiyyə Ərərbistanında "Əl-Riad" klublarının formasını geyinib. O, ötən ilin sentyabrında "Əl-Riad"dan "Hatayspor"a keçib.

Christian Atsu: Ghana soccer star still missing following Turkey earthquake, agent tells CNN | CNN

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