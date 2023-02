Türkiyənin tanınmış futbolçusunun meyiti tapıldı - FOTO

Kahramanmaraşda baş verən zəlzələdə zamanı "Hatayspor”un oyunçusu Kristian Atsunun meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qanalı futbolçunun meneceri Murat Uzunmehmet açıqlama verib.

O qeyd edib ki, Kristian Atsunun Hataydakı "Renessans Residence"nin dağıntıları altından cəsədi tapıldı.

Qeyd edək ki, Kristian Atsu karyerası ərzində Portuqaliyada "Porto", "Rio Ave", İngiltərədə "Çelsi", "Everton", "Bormut", "Nyukasl", Niderlandda "Vitess", İspaniyada "Malaqa" və Səudiyyə Ərərbistanında "Əl-Riad" klublarının formasını geyinib. O, ötən ilin sentyabrında "Əl-Riad"dan "Hatayspor"a keçib.

