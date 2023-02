“ABŞ və müttəfiq ölkələr Ukraynaya 700-dən çox tank verəcək”.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Cozef Bayden fevralın 20-də Kiyevə səfəri zamanı deyib.

O bildirib ki, ABŞ və 50 müttəfiq dövlət Ukraynaya ümumilikdə, 700-dən çox tank, 1000-dən artıq zirehli texnika, 1000 artilleriya sistemi və 2 milyondan çox top mərmisi verəcək.

