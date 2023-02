“Bakı Metropoliteni” QSC-nin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun səhhəti yenidən pisləşib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Bakıdakı özəl klinikalardan birinə yerləşdirilib.

Tağı Əhmədov hazırda həmin klinikada müalicəsini davam etdirir.

Qeyd edək ki, T.Əhmədov 1998-2014-cü illərdə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin rəisi olub. Son zamanlarda onun ayağında ciddi problem yaranmışdı.

