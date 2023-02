Qadın mübahisə zamanı sevgilisini bıçaqlayıb

Metbuat.az İTV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalanda qeydə alınıb. Belə ki, gecə saatlarında "Bakı gecələri" kafesinin qarşısında qadın və kişi arasında pul üstündə mübahisə düşüb. Həmin zaman qadın sevgilisini ürəyindən bıçaqlayıb.

Baxşıyevə soyadlı qadın saxlanılıb, yaralanan Babayev isə xəstəxanaya çatdırılıb.

Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1 - qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə iş başlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.