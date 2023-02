ARB telekanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ruhəngiz adlı xanım evlənmək üçün proqrama müraciət edib.



Qadın ilk evliliyinin uğursuz olduğunu deyib. O, "Elgizlə izlə" verilişində Bəxtiyar adlı bəylə ailə qurmaq istədiyini deyib.

Ruhəngizin 51, Bəxtiyarın isə 32 yaşı olduğundan onun bu istəyi aparıcıları və studiyadakı tamaşaçıları təəccübləndirib.

