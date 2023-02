Şahruddin "Qarabağ"ın 50 manata görə işdən çıxardığı əməkdaşına belə dəstək oldu - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, "Qarabağ" klubu bir müddətdir birlikdə çalışdığı fotoqraf Elmir Kərimovla yolları ayırıb.

Metbuat.az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin rəhbərliyi gənc fotoqrafın maaşının 50 manatını da "kəsib". Bu xəbər ötən gündən bəri sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.

İzləyicilərin əksəriyyəti buna görə klub rəhbərliyini sərt tənqid edir.

Bu gün isə "Qarabağ"ın əsas qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev Elmir Kərimova dəstək nümayiş etdirib. O, şəxsi "İnstagram" hesabının "hekayə" bölməsində fotoqrafın çəkdiyi şəklini paylaşaraq, ürək emojisindən istifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.