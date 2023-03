VAR hakimləri çaşbaş qaldı - Bilmədilər nə qərar versinlər / VİDEO

Türkiyə 2-ci liqasının təxirə salınmış “Eyüpspor”-“Bodrumspor” qarşılaşmasında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunun 89-cu dəqiqəsində hesab 1-0 “Eyüpspor”un xeyrinə olarkən meydan sahibləri daha bir qol vurub. Lakin oyunun hakimi qolun qaydalar çərçivəsində vurulmadığını əsas gətirərək ləğv edib. Bundan sonra VAR hakimləri əsas hakimin səhv qərar verdiyini hesab edərək, onu epizodu izləməyə dəvət ediblər. Hakim epizodu izləyəndən sonra qolu qeydə qalıb.

Rəqib oyunçular topu mərkəzdən oyuna daxil etməyə hazırlaşarkən VAR, hakimi yenidən epizoda baxmağa dəvət edib. Məlum olub ki, VAR hakimləri ilk qərarlarının səhv olduğunu başa düşüblər. Əsas hakim epizodu təkrar izləyəndən sonra qolu yenidən ləğv edib. Oyun 1-0 hesabı ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.