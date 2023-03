Azərbaycanın mədəniyyət nazirinə yeni müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Səadət Vidadi qızı Yusifova mədəniyyət nazirinin müavini təyin olunub.

