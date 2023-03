Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalovanın başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı yaralanıb və qaşına 7 tikiş qoyulub. "Yaralandım... Allah qorudu. Veriləcək sədəqəm var imiş. Gözümü itirə bilərdim, daha ağır nəticə ola bilərdi. Bu günə şükür" deyən Günel hansı səbəbdən yaralandığını bildirməyib.

O qeyd edib ki, bu səbəbdən martın 3-nə planlaşdırılan konserti ayın 17-nə keçirilib.

