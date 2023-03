"Yeddi və Cəhənnəm": Dağıtdılar, alçaltdılar yola saldılar

İngiltərə Premyer Liqasının 26-cı həftəsi uzun illər unudulmayacaq oyuna səhnə oldu. "Liverpul" öz meydanında "Mançester Yunayted"i 7:0 hesabı ilə məğlub etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropanın aparıcı idman saytları oyun barədə diqqətçəkən şərhlər verib.

Salah tarix yazdı

3-cü qolun ötürməsini edən Salah 2022-23 mövsümündə Avropanın 5 böyük liqasında 20 qol və 10 məhsuldar ötürmə statistikasına çatan ilk oyunçu oldu.

“Daily Mail” qəzetinin "Rekord qıran dağıntı" başlıqlı məqaləsində deyilir:

“10 problemli ildən sonra "Yunayted"in yaxşılaşdığına dair şübhələr var idi. Və dünən axşam “Liverpul”da başqa bir şey var idi. Qəzəb var idi. İşığın ölümünə qarşı. İngiltərə futbolunun iki ən uğurlu klubu arasında böyük toqquşmaların tarixində təəccüblü və gözlənilməz nəticə. Bu 7-0-lıq məhv, bu 7-0-lıq alçaldılmaq, “Yunayted”in aldığı ən pis nəticə idi.

"The Sun" qəzeti "Yeddi və Cəhənnəm" başlıqlı məqaləsində qeyd edib:

Həvəsli “Liverpul” köhnə formasına qayıdır. Klopp dövrü. Bu, onların Premyer Liqada ardıcıl beşinci qələbəsidir və hazırda dördüncü yerdə olan “Tottenhem”dən cəmi üç xal geri qalır.

“ESPN” qəzeti “"Liverpul”dan “United”ə tarixi rəzillik” başlıqlı məqaləsində vurğulanıb:

"Mançester Yunayted bazar günü menecer Erik ten Hag ilə yaxşı komandaya çevrildiklərini göstərmək üçün Liverpola gəldi, lakin 7-0 məğlubiyyətlə alçaldıldı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.