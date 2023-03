Əməkdar artist Könül Kərimova səhnə geyimlərini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sözügedən paltarları “Günün sədası” verilişində göstərib. Libaslar içərisində isə bir geyim xüsusi diqqət çəkib.

Belə ki, ifaçı həmin paltarın 22 min manat olduğunu bildirib.

“Bu geyim 10 ildir ki, məndədir. Dəyərli libaslarımı saxlayıram. Səhnədə gözəl görünməyə üstünlük verirəm, geyim şərtdir”, - deyə, Kərimova qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.