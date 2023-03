Xəbər verdiyimiz kimi, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsində baş verən silahlı insident nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü F.Rəhimli, 1983-cü təvəllüdlü T.Hüseynov xəsarət alıblar

Metbuat.az xəbər verir ki, Fəqan Rəhimli Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsinin IV kurs tələbəsidir.

Universitetin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, adıçəkilən tələbə 8:30 və 10:30 dərslərində iştirak edib, cədvəl üzrə dərsləri 12-də bitdikdən sonra universitetdən çıxıb.

